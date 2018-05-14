Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят утром 16 мая

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет открыто 16 мая в 5.30. Об этом сообщает информцентр «Крымский мост».

«Движение по Крымскому мосту для автомобилей будет открыто в 05.30 по московскому времени 16 мая 2018 года. Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года)», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, кубанцы и крымчане станут первыми, кто проедет по крымскому мосту.

Согласно имеющейся информации, проезд для пассажирских автобусов и легковых автомобилей будет открыт одновременно. При этом движение начнется с обоих берегов Керченского пролива. В распоряжении водителей будут две полосы в каждую сторону.

«Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена», — подчеркивается в сообщении.

При этом въезжать на автоподходы к Крымскому мосту будет можно за час до начала движения по мосту.

Ранее сообщалось, что официальное открытие Крымского моста пройдет 15 или, в крайнем случае, днем позже. На нем будет присутствовать российский президент Владимир Путин.