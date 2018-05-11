ФАС не исключает рост цен на топливо в России выше инфляции

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что цены на топливо в России в 2018 году могут вырасти выше инфляции, если нефть продолжит дорожать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если цены (на нефть) будут $120 за баррель, то мы не уложимся (в инфляцию)», — сказал Артемьев.

Реклама

Он подчеркнул, что для того, чтобы избежать этой ситуации, ведомство предлагает ввести систему «плавающих акцизов».

«Правительство не должно дремать в этой ситуации. Мы понимаем, что в последнее время существенно акцизы были увеличены, поэтому мы предложили министру финансов Антону Силуанову возродить нашу идею плавающих акцизов. Что после пересечения определенной отметки на мировом рынке, например, $90 за баррель, акцизы соответственно уменьшаются на отчетную дату два раза в год», — добавил Артемьев.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал рост цен на бензин в России.