Путин прибыл на инаугурацию на новом автомобиле из проекта «Кортеж»

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Вновь избранный президент России Владимир Путин отправился на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле, передает РИА «Новости».

Путин вышел из Первого корпуса Кремля, сел в новый лимузин из проекта «Кортеж» и в сопровождении полицейских на мотоциклах совершил короткую поездку к месту инаугурации в Большом Кремлевском дворце, где по красной дорожке взошел на трибуну.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе инаугурации президента Владимира Путина кортеж может быть задействован только в Кремле.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию инаугурации, .