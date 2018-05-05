Подозреваемый в ДТП с 11 жертвами в Кривом Роге умер в СИЗО

Депутат Верховной рады Украины Константин Усов сообщил, что возможный виновник ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли 11 человек, умер в СИЗО, передает РИА «Новости».

«В СИЗО Кривого Рога сегодня умер 68-летний гражданин Александр Волков, подозреваемый в грубом нарушении правил дорожного движения, в результате чего произошло трагическое ДТП с 11 жертвами. Гражданин болел терминальной стадией рака. Но полные обстоятельства смерти устанавливаются. Буду настаивать на всестороннем расследовании», — сообщил Усов.

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Авария в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля Mazda произошла 17 апреля.

Восемь человек погибли и 21 были ранены, позже трое пострадавших скончались в больнице.