Москвичей предупредили об ограничении движения транспорта в связи с инаугурацией Путина

В Москве перекроют движение 7 мая в связи с инаугурацией российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

«Полное перекрытие движения в связи с проведением церемонии вступления В.Путина в должность президента России будет введено 7 мая с 9.00 до 15.00 на ул. Ильинка от Старой площади по Ветошного пер., а также на ул. Москворецкая со стороны парка «Зарядье», — говорится в заявлении.

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Также отмечается, что по этой причине с 0.01 4 мая до 23.59 5 мая будет ограничено движение транспорта на ул. Ильинка от Красной площади до Биржевой площади: в каждом направлении двигаться можно будет только по одной полосе.

Ранее сообщалось, что в Москве ограничат движение 1 мая из-за проведения в городе митингов и парадов.