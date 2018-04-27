Автомобиль Ким Чен Ына во время визита в Южную Корею сопровождали 12 бегущих охранников

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Автомобиль северокорейского лидера Ким Чен Ына, когда он поехал обедать после первой части переговоров со своим коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сопровождали 12 охранников. Об этом сообщает Daily Nation.

Как отмечается, после обеда корейские лидеры примут участие в церемонии высадки сосны, которая символизирует мир и процветание.

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Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пошутил над своим южнокорейским коллегой Мун Чж Ином, пообещав не будить его ракетными испытаниями. По словам Ким Чен Ына, ранние ракетные пуски мешали спать главе Южной Кореи.

«Я буду следить за тем, чтобы не будить вас рано», — сказал Ким Чен Ын.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.