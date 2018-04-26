Москвичам рекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды

В столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредили водителей о неблагоприятных погодных условиях 26 апреля и посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, в столице ожидают ветер с порывами до 12-17 м/с.

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«Мы просим водителей по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях, так они смогут избежать попадания в ДТП, риск которых повышается при ухудшении погоды. Мы, в свою очередь, полностью подготовили городской транспорт к работе в ураган. Метро, наземный транспорт и электрички готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, автомобилистов, которые предпочтут использовать личный транспорт, призвали не оставлять машины возле деревьев и рекламных щитов.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что правила проведения технического осмотра будут ужесточены, а ведомство снова получит контроль над проведением техосмотра автобусов.