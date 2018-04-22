После ДТП с автобусом в Тверской области возбудили уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту опрокидывания в Тверской области автобуса с паломниками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«В отношении 52-летнего водителя автобуса Mercedes, совершившего ДТП, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России», — заявила Волк.

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Она также отметила, что все пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Торжокского района.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за опрокидывания пассажирского автобуса с паломниками в Торжке увеличилось до двух.