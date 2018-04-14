После ДТП с семью погибшими в Вологодской области возбудили дело

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МВД возбудило уголовное дело против водителя грузовика, столкнувшегося с микроавтобусом в Вологодской области. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

«По предварительной информации, водитель 1959 г.р., управляя большегрузом с полуприцепом с бортовой платформой, применив экстренное торможение, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом под управлением водителя 1971 г.р. Большегруз двигался в сторону г. Вологды. Микроавтобус следовал во встречном направлении», — рассказали в МВД.

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В результате аварии, по последним данным, погибли семь человек.

Водитель грузовика задержан, против него возбудили дело по ч. 5 ст. 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее сообщалось, что две пострадавшие в результате ДТП находятся в тяжелом состоянии.