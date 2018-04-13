Движение по Фрунзенской набережной перекроют на два дня

В выходные, 14 и 15 апреля, в столице будет перекрыто автомобильное движение на Фрунзенской набережной от Крымского моста до Хамовнического Вала из-за ремонта асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фрунзенскую набережную перекроют для ремонта дорожного полотна. Работы будут проходить с 00.00 14 апреля до 03.00 16 апреля на участке от Крымского моста до Хамовнического Вала. В выходные автомобильное движение на этом участке набережной будет закрыто», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в качестве альтернативного маршрута автомобилисты смогут использовать Комсомольский проспект, по которому можно выехать к Третьему транспортному и Садовому кольцу. При этом движение на дублере Фрунзенской набережной останется открытым.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что автомобильное движение по Крымскому мосту откроется в ближайшие месяцы.