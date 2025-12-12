Песков назвал планы ЕС по российским активам «грандиозным жульничеством»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о намерениях Евросоюза (ЕС) относительно замороженных активов РФ, назвал их «грандиозным жульничеством». Об этом он заявил на брифинге в Ашхабаде, комментируя повестку встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджеп Тайип Эрдогана.

«Обменялись (Путин и Эрдоган — прим.ред.) мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами, »— подчеркнул представитель Кремля.

До этого в Ашхабаде завершилась закрытая встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая длилась около 40 минут. Переговоры проходили без доступа прессы. Президент России находится в Туркменистане с рабочим визитом.

В пятницу Центробанк подаст в Арбитражный суд Москвы иск в отношении бельгийского депозитария Euroclear. Это связано с планами Еврокомиссии по бессрочной заморозке российских средств. В ЦБ рассказали, что сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды. Минфин Бельгии отказался комментировать ситуацию.

Ранее Евросоюз начал процедуру по «долгосрочному замораживанию» российских активов.