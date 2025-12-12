На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков назвал планы ЕС по российским активам «грандиозным жульничеством»

Песков назвал грандиозным жульничеством действия Евросоюза с активами РФ
true
true
true
close
Ohde/face to face/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о намерениях Евросоюза (ЕС) относительно замороженных активов РФ, назвал их «грандиозным жульничеством». Об этом он заявил на брифинге в Ашхабаде, комментируя повестку встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджеп Тайип Эрдогана.

«Обменялись (Путин и Эрдоган — прим.ред.) мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами, »— подчеркнул представитель Кремля.

До этого в Ашхабаде завершилась закрытая встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая длилась около 40 минут. Переговоры проходили без доступа прессы. Президент России находится в Туркменистане с рабочим визитом.

В пятницу Центробанк подаст в Арбитражный суд Москвы иск в отношении бельгийского депозитария Euroclear. Это связано с планами Еврокомиссии по бессрочной заморозке российских средств. В ЦБ рассказали, что сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды. Минфин Бельгии отказался комментировать ситуацию.

Ранее Евросоюз начал процедуру по «долгосрочному замораживанию» российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами