В Госдуме считают уловкой слова Зеленского о референдуме по Донбассу

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет уйти от ответственности, заявляя о проведении референдума в стране по вопросу передачи территорий России. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

«Безусловно, это уловка для того, чтобы уйти от ответственности, переложить ее на референдум и в данном случае избавиться от претензий, которые предъявляются, в том числе переговорщиками с американской стороны», — подчеркнул парламентарий.

По словам Затулина, США хотят, чтобы Зеленский взял на себя ответственность в ходе мирных переговоров. Именно это, отметил он, является «претензией» со стороны Вашингтона.

Депутат также заявил, что украинский лидер многократно нарушал конституцию страны, однако по вопросу территорий оказался «щепетилен» к законодательству своей страны.

Говоря о ситуации с возможным референдумом на Украине по вопросу территорий, депутат заявил, что с таким же успехом проигравшая Германия после Первой мировой войны стала бы проводить голосование по вопросу признания подписанного мирного договора.

Владимир Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предлагают создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но «кто будет управлять этой территорией, они не знают», отметил политик. При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее Медведев назвал слова Зеленского о референдуме средним пальцем в адрес США.