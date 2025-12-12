На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме считают уловкой слова Зеленского о референдуме по Донбассу

Депутат Затулин: Зеленский уходит от ответственности референдумом по Донбассу
true
true
true
close
Francesco Fotia/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет уйти от ответственности, заявляя о проведении референдума в стране по вопросу передачи территорий России. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

«Безусловно, это уловка для того, чтобы уйти от ответственности, переложить ее на референдум и в данном случае избавиться от претензий, которые предъявляются, в том числе переговорщиками с американской стороны», — подчеркнул парламентарий.

По словам Затулина, США хотят, чтобы Зеленский взял на себя ответственность в ходе мирных переговоров. Именно это, отметил он, является «претензией» со стороны Вашингтона.

Депутат также заявил, что украинский лидер многократно нарушал конституцию страны, однако по вопросу территорий оказался «щепетилен» к законодательству своей страны.

Говоря о ситуации с возможным референдумом на Украине по вопросу территорий, депутат заявил, что с таким же успехом проигравшая Германия после Первой мировой войны стала бы проводить голосование по вопросу признания подписанного мирного договора.

Владимир Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предлагают создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но «кто будет управлять этой территорией, они не знают», отметил политик. При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее Медведев назвал слова Зеленского о референдуме средним пальцем в адрес США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами