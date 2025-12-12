На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Пакистана присоединился к переговорам Путина и Эрдогана

Премьер Пакистана Шариф присоединился к переговорам Путина и Эрдогана в Ашхабаде
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф присоединился к переговорам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого пресс-служба Кремля сообщила, что встреча Путина и Эрдогана длилась около 40 минут.

Президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Туркменистана 12 декабря с рабочим визитом. В аэропорту его встретил бывший глава страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Во время поездки Путин также провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе мероприятия лидер исламской республики сообщил о планах Ирана выкупить участок жедезной дороги до Азербайджана. По словам Пезешкиана, большая часть его уже принадлежит Тегерану.

Ранее Путину передали послание от верховного лидера Ирана.

