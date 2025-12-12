В России напомнили полякам о ядерной доктрине РФ в ответ на слова о Калининграде

Депутат Госдумы и глава ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале отметил, что в случае атаки НАТО на Калининград последуют «ответные меры», предусмотренные ядерной и военной доктринами России. Так он прокомментировал слов бывшего командующего Европейским корпусом генерал Ярослава Громадзинского, заявившего, что страны НАТО рассматривают возможность удара по Калининградской области.

Слуцкий отметил, что Калининград «снова не дает покоя ярым русофобам». И теперь идут разговоры об ударе по Калиниградской области «из-за мнимой угрозы со стороны России», написал Слуцкий.

«Польский отставной генерал снова, говоря при этом за весь североатлантический блок, разжигает угрозу Третьей мировой. Планы и сценарии удара по Калининграду – прямое покушение на нападение и покушение на территориальную целостность России. И ответные меры в таких случаях предусматриваются ядерной и военной доктринами РФ. Стоит изучить», — написал он.

Также депутат задался вопросом, насколько Громадзинский «уполномочен выступать с подобными заявлениями».

«Или это его больные фантазии, спровоцированные инфернальными заявлениями Рютте?», — спросил Слуцкий.

11 декабря 2025 года в беседе с порталом Fakt заявил, что Польша и другие государства-члены НАТО в случае нападения «оставляют за собой право устранить угрозу, исходящую из Калининградской области». При этом он отметил, что для блокирования Калининградской области нужно задействовать в три раза больше сил, чем для ее ликвидации.

Одновременно с этим генсек НАТО Марк Рютте призвал государства блока «перейти к военному образу мышления» из-за «угрозы» со стороны России.

Раннее Урсула фон дер Ляйен высказалась об обороне ЕС.