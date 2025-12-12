На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России напомнили полякам о ядерной доктрине РФ в ответ на слова о Калининграде

Депутат Слуцкий напомнил о ядерной доктрине РФ после слов о Калининграде
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Депутат Госдумы и глава ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале отметил, что в случае атаки НАТО на Калининград последуют «ответные меры», предусмотренные ядерной и военной доктринами России. Так он прокомментировал слов бывшего командующего Европейским корпусом генерал Ярослава Громадзинского, заявившего, что страны НАТО рассматривают возможность удара по Калининградской области.

Слуцкий отметил, что Калининград «снова не дает покоя ярым русофобам». И теперь идут разговоры об ударе по Калиниградской области «из-за мнимой угрозы со стороны России», написал Слуцкий.

«Польский отставной генерал снова, говоря при этом за весь североатлантический блок, разжигает угрозу Третьей мировой. Планы и сценарии удара по Калининграду – прямое покушение на нападение и покушение на территориальную целостность России. И ответные меры в таких случаях предусматриваются ядерной и военной доктринами РФ. Стоит изучить», — написал он.

Также депутат задался вопросом, насколько Громадзинский «уполномочен выступать с подобными заявлениями».

«Или это его больные фантазии, спровоцированные инфернальными заявлениями Рютте?», — спросил Слуцкий.

11 декабря 2025 года в беседе с порталом Fakt заявил, что Польша и другие государства-члены НАТО в случае нападения «оставляют за собой право устранить угрозу, исходящую из Калининградской области». При этом он отметил, что для блокирования Калининградской области нужно задействовать в три раза больше сил, чем для ее ликвидации.

Одновременно с этим генсек НАТО Марк Рютте призвал государства блока «перейти к военному образу мышления» из-за «угрозы» со стороны России.

Раннее Урсула фон дер Ляйен высказалась об обороне ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами