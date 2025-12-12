Ушаков заявил, что изменения в мирном плане США будут «не в пользу России»

Ушаков: у России есть впечатление, что мирный план США может быть ухудшен

Вносимые американской стороной изменения в мирный план будут «явно не в пользу России». Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«У нас есть такое впечатление, что этот вариант, который предлагается на обсуждение, будет ухудшен», — заявил он.

Ушаков подчеркнул, что российская сторона будет настаивать на своих взглядах в вопросе урегулирования на Украине. Помощник президента РФ добавил, что способность России к компромиссам в вопросе прекращения конфликта прослеживается уже с лета 2025 года.

До этого он говорил, что поездки президента Украины Владимира Зеленского по Европе направлены на то, чтобы внести в мирный план американской стороны неприемлемые для России предложения.

В интервью RT Ушаков предположил, что президент Украины, вероятно, будет рассматривать возможность проведения выборов в стране в качестве повода для временного прекращения огня.

Зеленский на днях согласился провести выборы, но «при определенных условиях». Он отметил, что для начала кампании необходимо учесть вопросы безопасности и законности. Зеленский попросил США и Европу помочь ему обеспечить безопасность для проведения выборов и пообещал, что при благоприятном сценарии Украина будет готова к выборам через 60-90 дней.

Ранее в Кремле заявили, что пока не видели обновленный план Трампа по Украине.