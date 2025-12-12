На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции призвали Украину согласиться на территориальные уступки России

Глава МИД Турции Фидан призвал Украину согласиться на уступки территорий
Louisa Gouliamaki/Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал украинскую сторону согласиться на территориальные потери ради прекращения боевых действий. Его слова приводит CNN Türk.

«Действительно, некоторые выборы, некоторые решения очень сложны для Украины. Но чтобы предотвратить более серьезные потери», — заявил он.

Фидан добавил, что украинской стороне предстоит сделать выбор, который будет для нее сложным, особенно в вопросе территорий. Министр добавил, что Европа должна помочь Украине в принятии определенных решений.

Он объяснил, что решить вопрос о гарантиях безопасности для Киева непросто. Глава турецкого МИД подчеркнул, что страна продолжает оказывать содействие мирному процессу между сторонами конфликта и готова будет принять переговоры в случае необходимости.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предлагают создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но «кто будет управлять этой территорией, они не знают», отметил политик. При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков назвал возможную цель поездок Зеленского по Европе.

