В Кремле рассказали о контактах Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган постоянно общаются. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Ни Путин, ни Эрдоган не страдают дефицитом общения, они общаются постоянно, предметно», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что многоплановость и диверсифицированность российско-турецких отношений позволяет справляться с давлением других стран.

Пресс-секретарь Путина до этого сообщил, что на сегодняшней встрече лидеры обменялись оценками ситуации на Украине, а также обсудили вопросы, связанные с региональными и глобальными процессами.

Переговоры прошли в пятницу, 12 декабря, с участием делегаций двух стран и заняли около 40 минут.

Владимир Путин прилетел в столицу Туркменистана 12 декабря для участия в форуме. В аэропорту его встретил бывший глава страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Ранее Путин передал приветствие духовному лидеру Ирана.