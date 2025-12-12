На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков сообщил об обмене мнениями Путина и Эрдогана по мировым вопросам

Песков: Путин и Эрдоган обсудили региональную и мировую повестку в Ашхабаде
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Ашхабаде обсудили региональную и международную повестку. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, лидеры обменялись оценками ситуации на Украине, а также обсудили вопросы, связанные с региональными и глобальными процессами.

Переговоры прошли в пятницу, 12 декабря, с участием делегаций двух стран и заняли около 40 минут.

Владимир Путин прилетел в столицу Туркменистана 12 декабря для участия в форуме. В аэропорту его встретил бывший глава страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Пленарная сессия форума проходит в день 30-летия провозглашения Туркменией постоянного нейтралитета, а также Международного дня нейтралитета, установленного Генеральной Ассамблеей ООН. Темой мероприятия стала «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

Во время поездки Путин уже провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе мероприятия лидер исламской республики сообщил о планах Ирана выкупить участок жедезной дороги до Азербайджана. По словам Пезешкиана, болшая часть его уже принадлежит Тегерану.

Ранее Путин передал приветствие духовному лидеру Ирана.

