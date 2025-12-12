Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении трех украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских дрона, летевших в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что на места падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выехали сотрудники экстренных служб. Другая информация об атаке пока не поступала.

В ночь с 11 на 12 декабря дежурные средства ПВО перехватили четыре беспилотника над столичным регионом. По данным министерства обороны РФ, в период с 7:00 до 9:00 мск в Московском регионе сбили еще два дрона, а с 9:00 до 13:00 мск — шесть. Все это время Собянин продолжал сообщать об отражении атак БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Каждый раз на места падения фрагментов летательных аппаратов выезжали сотрудники профильных служб.

Как написал Telegram-канал SHOT, украинские военнослужащие, предположительно, пытались нанести удары по российской столице с помощью беспилотников типа FP-1. Боевая часть таких БПЛА сделана из кумулятивных зарядов общей массой от 50 кг.

Ранее в Твери при попадании украинского дрона в жилой дом пострадали семь человек.