Отчим с ножом напал на пасынка в больнице Екатеринбурга

В Екатеринбурге отчим ранил пасынка ножом в больничной палате
Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге в Городской клинической больнице № 40 мужчина поссорился со взрослым пасынком и напал на него с ножом, злоумышленника задержали охранники. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел в палате нейрохирургического отделения. По предварительной информации, 37-летний мужчина пришел в медицинское учреждение с родственником, чтобы навестить 56-летнюю пациентку. В ходе конфликта отчим схватился за нож и ударил им молодого человека в грудь. Пострадавшего экстренно доставили в операционную для оказания хирургической помощи.

Нападавший был задержан сотрудниками больничной охраны. Ему также потребовалась медицинская помощь, после оказания которой он находится под наблюдением сотрудников Росгвардии в приемном отделении. Пациенты и медперсонал не пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Симферополе неизвестный на иномарке избил водителя скорой. Автомобиль скорой помощи вез пациента в стационар, когда дорогу ему перекрыл внедорожник. Водитель скорой посигналил автолюбителю, в ответ тот выскочил из машины и набросился на фельдшера. После избиения фигурант скрылся

Ранее россиянин под наркотиками напал на сожительницу с двумя ножами и поджег квартиру.

