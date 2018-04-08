В ДТП с поездом и микроавтобусом в Крыму пострадали два украинца

Представители крымского Минздрава сообщили, что при столкновении маршрутного микроавтобуса и электропоезда на севере Крыма под Армянском пострадали два гражданина Украины, передает РИА «Новости».

«На месте трагедии работали три бригады скорой помощи. Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ. Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объеме, вне зависимости от гражданства. Двое находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, один в травматологии, состояние средней тяжести», — сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что среди госпитализированных было двое граждан Украины и один гражданин России.

Ранее сообщалось, что после аварии с электричкой в Крыму возбудили уголовное дело.