Автомобиль въехал в толпу людей в немецком Мюнстере, есть погибшие

Автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере на западе Германии. Об этом сообщает Spiegel.

Издание со ссылкой на Rheinische Post сообщает, что погибли трое, более 30 человек пострадали.

Полиция подтвердила, что есть погибшие. Правоохранители призывают граждан избегать места инцидента в центре города.

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«Есть погибшие и пострадавшие. Пожалуйста, не приближайтесь к району. Здесь будет вся информация. Мы [работаем] на месте», — говорится в сообщении в твиттере.

Полицейские также призвали избегать спекуляций вокруг инцидента.