В Испании перекрыли трассу из-за побега слонов

На юго-востоке Испании перевозивший слонов автомобиль попал в ДТП, в результате чего пять животных оказались на трассе. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что из-за инцидента была перекрыта автострада. По данным местной полиции, одно из животных скончалось от полученных травм, еще два были ранены. Водитель циркового грузовика не пострадал. Власти вызвали подъемный край, чтобы поднять животных с проезжей части.

В 2017 году сотрудникам московской полиции пришлось частично разобрать патрульную машину, чтобы спасти котенка, который забрался в моторный отсек.