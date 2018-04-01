В посольстве России в Киеве опровергли опьянение попавшего в ДТП дипломата

В пресс-службе посольства России в Киеве прокомментировали сообщения о ДТП с принадлежащем дипломатическому ведомству автомобилем.

«Да, ДТП было, факт можем подтвердить. Случай рядовой, полиция устанавливает степень вины участников», — рассказали РИА Новости в пресс-службе посольства.

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Информацию о том, что сотрудник посольства был под воздействием алкоголя, в посольстве не подтвердили.

Ранее в украинских соцсетях появились сообщения о том, что В Киеве принадлежащий посольству России автомобиль протаранил такси. Находившийся за рулем дипломат отказался пройти медосвидетельствование. Как писали очевидцы в паблике «Киев Оперативный», инцидент произошел около 00.30 1 апреля в центре Киева, на Нижнем Вале, 17/8. Автомобиль принадлежащий посольству России Volkswagen (н.з. #D001067) врезался в припаркованный автомобиль такси KIA (н.з. AA3466EE).

«Также, говорят, что пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель находится с признаками опьянения. Тест на Драгер проходить отказался», — говорилось в сообщении.

На сделанной очевидцами задержания видеозаписи водитель Volkswagen, улыбаясь, действительно отказывается проходить тест на алкоголь, ссылаясь на Женевскую конвенцию. При этом, судя по его характерному поведению и реакциям, он действительно может находиться в состоянии опьянения.