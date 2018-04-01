В Бангладеш в аварии с автобусом погибли восемь человек, десятки ранены

Как минимум восемь человек погибли, еще 26 получили ранения различной степени тяжести в ДТП с автобусом в округе Гопалгандж в Бангладеш, передает портал bdnews24.

По данным издания, водитель автобуса не справился с управлением и опрокинул транспортное средство в кювет на шоссе между городами Дакка и Кхулна.

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Сообщается, что шесть человек погибли на месте аварии, еще двое скончались в больнице. Все пострадавшие госпитализированы.

В 2017 году СМИ рассказывали, что в Бангладеш столкнулись два самолета.