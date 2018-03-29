Полиция Берлина остановила неисправный автобус, перевозивший 40 школьников из России

В Берлине полицейские задержали неисправный туристический автобус, в котором 40 детей и подростков из России возвращались на родину. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 28 марта.

«Около 13.00 (14.00 мск) служащие обратили внимание на автобус, который ехал (по трассе) BAB 115 за городом. На таможенном пункте Dreilinden они остановили его и начали проверять. В автобусе находились около 40 детей и подростков, которые направлялись в Россию»,— говорится в тексте заявления.

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В тексте сообщения результаты проверки названы «ужасающими», так как не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак был не закреплен и угрожал отвалиться, все диски были полностью изношены. Подвеска передней оси была сломана, а выхлопная система так сильно повреждена, что возникла высокая опасность пожара.

Отмечается, что сопровождающая детей учительница не поняла, почему из-за «мелких недостатков» поездку нельзя было продолжить. Путешествующие были размещены в отеле.

Ранее в Псковской области в ДТП с автобусом пострадали 18 туристов из Белоруссии.