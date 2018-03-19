В ДТП под Нефетюганском погибли четыре человека

В районе Нефтеюганска произошла смертельная авария, в которой погибли четыре сотрудника МЧС. Об инциденте сообщает региональное управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

«Около 12 часов на 646 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района произошло столкновение трех транспортных средств: Mitsubishi Fuso Canter, «УАЗ» и MAN. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое пассажиров «УАЗ» от полученных травм скончались на месте происшествия. На месте ДТП работают полицейские. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибших», - говорится в сообщении ведомства.

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По данным местных СМИ, погибшими могли оказаться сотрудники МЧС. По предварительным данным, они ехали на служебной машине на медосмотр из поселка Куть-Ях в Нефтеюганск.

Что послужило причиной аварии пока неизвестно.