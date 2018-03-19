На востоке Москвы полиция устроила погоню за трамваем, на котором скрывается грабитель
В столичном районе Перово мужчина совершил разбойное нападение и скрывается на трамвае. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, на ул. Новогиреевская вооруженный пистолетом мужчина отобрал у гражданина деньги, а затем сел в трамвай», - сказал собеседник агентства.
По словам источника, сотрудники полиции пустились в погоню за преступником.