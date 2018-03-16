В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля

В Москве на Крымском валу столкнулись четыре автомобиля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

«На Крымском валу, 9 столкнулись четыре транспортных средства, в результате ДТП один человек пострадал», — сказали в пресс-службе.

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Отмечается, что в результате ДТП движение было ограничено, однако сейчас его полностью восстановили.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель сбил двух человек на пешеходном переходе.