В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля
В Москве на Крымском валу столкнулись четыре автомобиля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
«На Крымском валу, 9 столкнулись четыре транспортных средства, в результате ДТП один человек пострадал», — сказали в пресс-службе.
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Отмечается, что в результате ДТП движение было ограничено, однако сейчас его полностью восстановили.
Ранее сообщалось, что в Москве водитель сбил двух человек на пешеходном переходе.