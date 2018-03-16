В Таиланде из-за уличных гонок автобус с российскими туристами врезался в дерево

В провинции Краби автобус с туристами из России попал в ДТП, сообщает тайское издание The Nation.

Отмечается, что транспортное средство врезалось в дерево. Инцидент произошел, потому что другие участники дорожного движения на трассе устроили гонки, из-за которых водитель автобуса не справился с управлением. В салоне находились 36 россиян, трое из которых получили легкие травмы.

Ранее сообщалось, что другой автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде.