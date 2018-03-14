На место столкновения поезда с трактором в Москве направлены специалисты

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На место столкновения поезда с трактором в Москве выехали бригады специалистов и восстановительный поезд со станции Лосиноостровская. Об этом говорится в сообщении МЖД, поступившем в «Газету.Ru».

«Сегодня в 15.24 мск в районе платформы Маленковская Ярославского направления МЖД произошло столкновение трактора с пригородным поездом №6715 сообщением Фрязево – Москва», — заявили в пресс-службе.

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По имеющейся информации, никто из пассажиров электропоезда не пострадал.

Отмечается, что в результате инцидента произошел сход с рельсов одной тележки головного вагона состава.

Обстоятельства происшествия расследуются специальной комиссией Московской железной дороги.

Ранее сообщалось, что экскаватор упал с моста на электричку в Москве.