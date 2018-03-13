В Киеве лихач протаранил департамент полиции, скрываясь от патрульных

В Киеве погоня полицейских за нарушителем ПДД завершилась неожиданным финалом: лихач сломал шлагбаум на въезде в здание Департамента патрульной полиции. Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на Нацполицию Украины.

«Только в городе Киеве после продолжительной погони патрульной полиции был задержан правонарушитель. По непроверенной информации: водитель на Окружной сбил человека, свидетелем этого инцидента стал гражданин, который начал преследовать нарушителя и сообщил об этом в полицию. Вскоре к погоне подключился автомобиль патрульной полиции» , - цитирует агентство сообщение ведомства.

Несмотря на то, что после тарана шлагбаума, лихача заблокировали, он вновь попытался скрыться, но в конечном итоге все же был задержан спустя несколько минут.