В Архангельске пьяный водитель решил необычно отомстить гаишнику и попал под статью

Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который после привлечения к ответственности за пьяную езду решил оскорбить сотрудника ГИБДД в соцсетях. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, летом 2017 года сотрудник ДПС ГИБДД УМВД России по г.Архангельску оформил в отношении подозреваемого, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, административные материалы и выявил в его действиях признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК (управление транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию). В конце 2017 года подозреваемый из мести к сотруднику полиции на сайте одной из групп в социальной сети в сети Интернет разместил в свободном доступе оскорбления в адрес указанного представителя власти, унизив его честь и достоинство.

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В отношении водителя возбуждено возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК (публичное оскорбление представителя власти).

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания.