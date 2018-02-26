В массовом ДТП в Грозном погибли четыре человека

В Чечне произошло крупное ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает республиканское МВД.

Авария произошла в воскресенье на федеральной трассе «Кавказ» в Заводском районе г. Грозного. Столкнулись «КамАЗ» под управление жителя села Мескер-Юрт Шалинского района, «ВАЗ 21099» и «ВАЗ 2109», за рулем которых также находились жители республики.

«В результате данного происшествия от травм, несовместимых с жизнью, скончались четыре человека, среди которых водитель автомашины «ВАЗ 2109» и трое пассажиров, находившиеся в легковых автомобилях», - говорится в сообщении. Обстоятельства ДТП и степень вины его участников устанавливаются.