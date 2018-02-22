Источник: в Кузбассе при столкновении автобуса с грузовиком погибли пять человек

В Кемеровской области при столкновении заказного автобуса с грузовиком на федеральной трассе «Сибирь» погибли пять человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В пяти километрах южнее населенного пункта Верх-Чебула на 424 километре на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» столкнулись заказной автобус сообщением Красноярск — Шерегеш и грузовой автомобиль. Пострадали 18 человек, из пять погибли, в том числе ребенок», — сказал источник.

По данным «РЕН ТВ», в автобусе находились 48 пассажиров и двое водителей.