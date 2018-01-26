В РПЦ прокомментировали продажу Rolls-Royce царя Николая II

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В РПЦ прокомментировали новости о продаже раритетного автомобиля Rolls-Royce, который, как утверждает его нынешний владелец, ранее принадлежал царю Николаю II.

Как заявил протоиерей и общественный деятель Дмитрий Смирнов в эфире Национальной службы новостей, вещи причисленных к лику святых являются реликвиями, но продавать их можно.

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«Конечно такие вещи являются реликвиями. Но оскорбления чувств верующих в этой продаже нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на одном из специализированных сайтов по продаже автомобилей появился раритетный Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года. За редкий Rolls-Royce просят около 278 млн руб. (около €4 млн).