Задержаны трое водителей сгоревшего в Казахстане автобуса

Прокуратура Актюбинской области сообщила на своем сайте о задержании троих водителей автобуса, который сгорел на трассе Самара-Шымкент.

«Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех 3 водителей автобуса. 24.01.18 г. в 22.40 ч. по Актюбинскому времени все 3 водителя автобуса задержаны и водворены в ИВС УВД г.Актобе по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан», — говорится в тексте официального сообщения.

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Также в прокуратуре назвали причиной возгорания нарушения водителями правил эксплуатации автобуса и правил пожарной безопасности при использовании паяльной лампы в салоне автобуса.

Ранее сообщалось, что пассажиры автобуса, который накануне сгорел в Казахстане, использовали паяльную лампу в качестве средства для обогрева.

Утром 18 января в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятерым, в том числе двум водителям из Казахстана, удалось выжить.