У владельца сгоревшего автобуса в Казахстане не оказалось лицензии

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Владелец сгоревшего в Казахстане автобуса не получал лицензию на на нерегулярные пассажирские перевозки. Об этом сообщает портал NUR.kz со ссылкой на министерство по инвестициям и развитию Казахстана.

Уточняется, что сгорел автобус немецкой фирмы Setra 1989 года выпуска. Транспортное средство было зарегистрировано на Мехтиева Ордухана Сабироглы.

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«Лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки владелец [автобуса] не получал, возможно, что он работал по договору аренды», — пишет издание.

Последний раз автобус проходил обязательный техосмотр в августе 2015 года.

Утром 18 января в загоревшемся автобусе в Актюбинской области Казахстана погибли 52 человека.

Подробности трагедии — в материале «Газеты.Ru».