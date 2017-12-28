В Краснодаре водитель Rolls-Royce вынудил таксиста протаранить жилой дом

В Краснодаре в ночь на пятницу произошло серьезное ДТП с участием автомобиля Rolls-Royce. Об этом сообщает «Югополис».

Как сообщили изданию в полиции, около 01.50 по улице Седина двигались два автомобиля — Rolls-Royce и такси Renault. На перекрестке водитель Renault внезапно начал поворот налево из средней полосы и столкнулся с Rolls-Royce, двигавшимся в крайне левом ряду.

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Судя по фотографии с места ДТП, после столкновения обе машины продолжили движение и Rolls-Royce, въехавший в бок такси, фактически вытолкнул Renault на тротуар, где машина врезалась в частный жилой дом. Сама элитная иномарка столкновения со зданием избежала.

Водитель Renault получил небольшие травмы, медосвидетельствование показало, что он трезв.

Здание получило значительные повреждения, жители не пострадали. Повреждены оба автомобиля. Водитель Rolls-Royce также не пострадал. Водитель Renault получил небольшие травмы. Его доставили для обследовали в больницу и провели тест на наличие алкоголя. Внешних признаков опьянения у него не выявлено.