Кабмин обязал водителей надевать светоотражающую одежду

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, дополняющее правила дорожного движения новым пунктом, в соответствии с которым водитель при ряде условий обязан надевать светоотражающую одежду. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Правила дорожного движения дополнены новым пунктом, в соответствии с которым водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала», — говорится в постановлении.

В правительстве напомнили, что наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.