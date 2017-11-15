В Донецкой области полицейская машина подорвалась на противотанковой мине, есть жертвы

В Донецкой области полицейский автомобиль подорвался на противотанковой мине вблизи Талаковки, в результате взрыва один сотрудник полиции погиб, еще двое ранены. Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на главу Национальной полиции Сергея Князева.

«Час назад во время несения службы погиб майор полиции, еще двое полицейских ранены, их эвакуируют в госпиталь ... Выезжая на вызов, автомобиль с мариупольскими полицейскими группы реагирования патрульной полиции подорвался на противотанковой мине возле поселка Талаковка. Еще вчера этой мины там не было, потому что наши военные свободно передвигались на этом участке», - заявил Князев.

По его словам, взрывотехники обнаружили рядом еще одну замаскированную мину. Он также выразил соболезнования родственникам и близким полицейских.