Первый пошел: поезд из Петербурга прибыл в Севастополь

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь успешно проехал по Крымскому мосту. Как сообщает ТАСС, состав преодолел железнодорожный участок переправы за полчаса.

Машинист специально замедлил ход поезда, чтобы первые пассажиры смогли рассмотреть арки моста, а встречающие его крымчане могли бы сфотографировать поезд и поприветствовать сограждан. Пролеты были освещены яркими прожекторами и светильниками — всего их более 2 тыс. и 18 разных видов.

В 09:25 мск поезд прибыл на вокзал Севастополя. Перед этим он совершил 15-минутную остановку в Симферополе. В путь самый первый состав отправился с Московского вокзала Петербурга.

Симферопольцы встречали поезд криками «Ура!» и звуками гармошки. На перроне с раннего утра собралось около 300 горожан с российскими триколорами и цветами. Многие люди не могли сдержать слез.

Вместе с первыми пассажирами из Симферополя в Севастополь отправился и глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, это событие – эпохальное.

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«Решение, которое наш президент [России Владимир Путин] принял…Строители исполнили эту мечту крымчан и всех россиян. Сегодня крымчане встречают утро с хорошим настроением. Для нас это без преувеличения историческое событие», – подчеркнул крымский глава. Аксенов отметил, что вокзал «ожил», и там не было такого ажиотажа уже лет пять – особенно ранним утром.

Из Москвы первый поезд в Крым отправился накануне, вечером 24 декабря с Казанского вокзала.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. Пока что ходить на полуостров будут пассажирские поезда.

«Такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который вы построили, будут влиять на всю экономику», — заявил глава российского государства рабочим, поблагодарив создателей переправы.

Кроме того, Путин рассказал о впечатлениях от поездки по Крымскому мосту от Керчи до Тамани. Он назвал мост «красавцем», когда ехал в кабине машиниста. Путин также отметил, что поезд идет очень мягко и ровно по сравнению с его автомобильным отрезком.

Как объяснил министр транспорта Евгений Дитрих, такое ощущение появилось благодаря тому, что железнодорожное полотно по технологии укладывается ровно, в то время как автомобильная часть моста идет с подъемом.

Перед президентом кот по кличке Мостик проверил окончание строительства железнодорожной части Крымского моста. Животное прогуливалось по железнодорожному участку, будто бы «инспектируя» его. Кот, по предположению журналистов РЕН, остался доволен увиденным.

Теперь приехать в Крым на поезде можно из четырех точек России. С «большой земли» через Керченский пролив будут ходить 11 пар пассажирских поездов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска.

В Крыму билеты на поезда дальнего следования будут продавать сразу в 22 пунктах: на всех железнодорожных вокзалах и станциях районного значения, а также в Судаке и Ялте. Перевозки на полуостров по железной дороге будет осуществлять отдельная транспортная компания — подрядчика определят до конца марта. «Крымские железные дороги» не будут владеть подвижным составом, но отвечают за инфраструктуру в Крыму.

На полуострове поезда будут принимать Феодосия, Евпатория, Симферополь и Севастополь.

Между Симферополем и Москвой будет ходить двухэтажный поезд из 14 купейных и спальных вагонов общей вместимостью 882 пассажира. Цены при этом будут «не выше, чем в среднем по России».

Крымский мост был открыт для движения автомобилей президентом России Владимиром Путиным 15 мая 2018 года. Произнеся торжественную речь перед строителями моста через Керченский пролив, Путин сел за руль оранжевого цвета КАМАЗа с российскими триколорами на кабине и проехал из Тамани в Крым, где выступил перед строителями.

Путин назвал день открытия моста историческим — поскольку «и при царе-батюшке, и в тридцатые годы прошлого столетия, в сороковые, в пятидесятые» возвращались к идее построить мост в Крым — и вот «чудо свершилось».