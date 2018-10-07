Новые правила: как теперь регистрировать машину

7 октября вступили в силу приказ №399 МВД России от 26 июня 2016 года, который вводит новые правила государственной регистрации в ГИБДД автомототранспортных средств и прицепов к ним.

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Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, вступают в силу следующие поправки.

Теперь на учет разрешается ставить автомобили с электронными паспортами транспортного средства (ПТС), более того – с 1 ноября 2019 года использование электронных ПТС станет обязательным для всех новых автомобилей.

Как ожидается, электронный техпаспорт станет не столько более удобным аналогом традиционного, но и расширенным сервисом, предоставляющим доступ к полной истории автомобиля с момента схода с конвейера или ввоза в страну: данным ОСАГО и каско, участии в ДТП, внесении изменений в конструкцию, наложенных ограничений и других данных.

При этом ранее выданные бумажные паспорта будут действовать и дальше, но у владельца есть возможность заменить «бумажку» на электронный ПТС. Если же паспорт утрачен или испорчен, то можно будет получить его дубликат.

С введением поправок замена двигателя автомобиля на заводской теперь вызовет гораздо меньше проблем. Раньше владельцу транспортного средства нужно было обращаться в ГИБДД, а инспекторы могли требовать договор купли-продажи на новый автомобиль, и зачастую отказывали в регистрации новой машины. Теперь же установку нового мотора согласовывать с ГИБДД не нужно – в том случае, если замена будет происходить на выпускаемый заводом изготовителем агрегат «с аналогичными характеристиками». Остальные двигатели по-прежнему требуют согласования.

Также новыми правилами урегулирован порядок регистрации транспортного средства, принадлежащего двум и более собственникам. В этом случае регистрация осуществляется за одним из них при наличии письменного согласия остальных собственников, поданного ими в ГИБДД при проведении регистрации.

Кроме того, собственники могут оформить нотариальное согласие на регистрацию автомобиля на одного из них – после этого будущий единоличный владелец машины оформляет его в ГИБДД. На учет автомобиль можно ставить не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

Помимо этого, вдвое увеличен максимальный срок хранения государственных регистрационных знаков. Теперь водители при продаже автомобиля вправе оставить госномера за собой, сдав их на хранение в ГИБДД на срок до 360 дней. Более того, для тех, кто на момент вступления в силу уже хранит госномера в ГИБДД, срок продлевается автоматически.

Новыми правилами предусмотрено, что все изменения маркировки автомобиля будут указываться в графе «Особые отметки» паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации и карточки учета транспортного средства.

Также документ уточняет порядок выдачи государственных регистрационных знаков. Присваивать номера будут либо в порядке очередности возрастания их цифровых значений, либо в произвольном порядке при использовании специального автоматического механизма.

Ранее председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявлял в беседе с корреспондентом «Национальной службы новостей», что изменения призваны облегчить жизнь законопослушных владельцев транспортных средств.

«Я думаю, что для многих водителей это, конечно, облегчит ситуацию. Все, что связано с упрощением процедуры регистрации, в принципе, во благо. Потому что мошенники функционировали всегда, и как раз чем процедура сложнее, тем больше коррупции. Но почему из-за одного мошенника должны страдать десятки или сотни законопослушных автомобилистов? Я приветствую любые изменения в сторону улучшения положения водителей, облегчения процедуры регистрации. Электронные ПТС тоже должны в этом сыграть свою роль, думаю, что ими воспользуется достаточное количество водителей», — предположил эксперт.