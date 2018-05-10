Трагедия в Ульяновске: смывали вином кровь малыша с капота

Смертельная авария произошла 9 мая в 21.21 (20.21 мск) в районе дома 106 на проспекте Нариманова. Шестилетний ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет и вез рядом с собой велосипед. Родители малыша шли рядом и находились в шаге от него. В этот момент «летящий на красный» автомобиль въехал на «зебру» и сбил маленького пешехода.

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Как утверждают очевидцы, водитель

«ВАЗ-2114» протащил мальчика на капоте еще 200 метров, после чего скрылся с места аварии.

Информация о страшной трагедии очень быстро распространилась по соцсетям. После этого весь город стал искать машину-убийцу, жители рассылали с помощью пабликов приметы автомобиля:

«темный ВАЗ 14 модели, с неработающей фарой, с российскими флагами и символикой 9 мая», «у машины должны быть разбиты фары, бампер, капот, лобовое стекло, возможно, крыша мятая».

Одна из жительниц прокомментировала, что ее знакомый, работающий в автосервисе, увидел, как неподалеку остановилась машина, похожая по описанию. Из нее вышли

мужчина и женщина и принялись «cмывать кровь с капота шампанским и флагами».

После чего работник автосервиса отправил видео с камер в правоохранительные органы. «Газета.Ru» попыталась выйти на связь с автором данного сообщения, однако она сказала, что «на нее уже ругаются» и отказалась от любых комментариев. После этого она удалила свой комментарий.

В итоге полиции удалось в четверг задержать водителя ВАЗ-2114.

«Сотрудниками полиции установлена и задержана предполагаемая виновница ДТП, в результате которого погиб 6-летний мальчик», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ей оказалась 24-летняя девушка. В настоящий момент с ней работают следователи. Им предстоит выяснить, была ли пьяна женщина в момент трагедии. Между тем, следователи областного УМВД уже возбудили уголовное дело по «трезвой», третьей части, статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Максимальное наказание по данной статье лишение свободы на срок до пяти лет.

Гибель ребенка вызвала такой отклик у местных жителей, что со специальным заявлением еще до известия о задержании предполагаемой виновницы выступил губернатор области Сергей Морозов. На своей странице в «Вконтакте» он обратился к водителю Lada.

«Вчера узнал о страшном ДТП, произошедшем в Ульяновске, в котором мальчик погиб на проезжей части.

Подлец (а иного слова у меня для него нет), сидевший за рулем, скрылся. Как отец и мужчина чувствую бессильный гнев и мучительную горечь от того, что случилось. Бессильный, потому что ребенка уже не вернешь. Но мы можем помочь свершиться правосудию как можно быстрее.

Прошу всех, кто что-либо знает о личности или местопребывании преступника, сидевшего за рулем, срочно сообщить об этом в полицию региона. Мы обсудили с руководством УМВД области возможность оперативного раскрытия этого преступления, этот процесс находится на нашем совместном контроле. Мы сделаем все возможное и окажем семье необходимую помощь. А к самому водителю обращаюсь с предложением прийти с повинной. Страшная трагедия случилась и прятаться от правосудия бесполезно, людской и Божий гнев тебя найдет. Нужно найти в себе мужество покаяться. (Авторская пунктуация сохранена – «Газета.Ru»).

Сообщение опубликовано в четверг около 10 утра, а вскоре появились сообщения о задержании виновницы аварии. «Только что сообщили, что подозреваемый найден. Благодарю руководство УМВД за оперативность», — говорится в конце сообщения губернатора.

При этом некоторые ульяновцы не верят, что водитель получит максимальное наказание.

«Забеременеет, получит отсрочку или отделается колонией поселения», — написал один из интернет-пользователей в комментариях.

Также многие жители города считает, что трагедии способствовал и автопробег, который устроили в городе в честь Дня Победы. Колонна из машин проехала по улицам Ульяновска с флагами и символикой 9 мая. Очевидцы утверждают, что участники мероприятия не стесняют себя необходимостью соблюдать ПДД,

«Раньше из машин хотя бы военная музыка играла, а сейчас колонна едет, все друг друга обгоняют по «встречке», подрезают, музыка играет непонятно какая, а потом все эти машины стоят у кабаков, — рассказала «Газете.Ru» жительница города Светлана Богданова. – Потом такие ситуации и происходят».

Стоит отметить, что первым делом «четырнадцатую» стали искать среди участников автопробега. Ульяновцы отсматривали видео, которые снимали с тротуаров очевидцы и нашли 13 машин данной модели, одна из которых была со скрытым госномером. Подозрения пали именно на нее.

Примечательно, что многие комментаторы выразили надежду, что «ребенок был трезвым». Это очевидная отсылка к скандальной истории в подмосковной Балашихе, о которой «Газета.Ru» неоднократно рассказывала «Газета.Ru». Гибель 23 апреля 2017 года шестилетнего Алеши Шимко всколыхнула всю страну.