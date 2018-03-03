Gelandewagen Тимати сгинул в огне

Принадлежавший рэперу Тимати премиальный внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen полностью выгорел в ДТП, которое произошло в Москве в ночь на 3 марта на Мытной улице в районе Даниловского рынка. Об этом сообщили очевидцы, которые сняли произошедшее на видео. Самой звезды в машине в момент аварии его не было: за рулем, предположительно, находился один из его охранников, который получил ранения.

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По словам очевидцев, причиной ДТП стало столкновение с автомобилем Volkswagen из службы такси, однако пока не понятно, кто мог стать виновником ДТП.

Остается загадкой и то, как Gelandewagen мог получить столь серьезные повреждения, чтобы вспыхнуть и сгореть за считанные минуты.

На кадрах видно, что белый автомобиль Volkswagen, с которым и произошел контакт, практически не пострадал.

Продюсер певца Максим Задворнов комментировать ситуацию отказался — ответив на звонок «Газеты.Ru», он сначала попросил перезвонить позже, но потом перестал поднимать трубку.

Информацию о ДТП с Volkswagen и Gelandewagen «Газете.Ru» подтвердил оперативный дежурный ГИБДД по Москве, уточнив, что пострадавших в аварии нет, а само столкновение произошло около 2 часов ночи.

В том, что выгоревший Gelandewagen принадлежит именно популярному исполнителю и бизнесмену не приходится: на кадрах с места ДТП можно разглядеть автомобильный номер М344МР — и именно на Mersedes с этим номером Тимати приезжал в редакцию «Газеты.Ru».

Отметим, что певец, а также его охранники часто привлекают внимание общественности вызывающим поведением и нарушениями ПДД. Так, 8 февраля сам Тимати в своем инстаграме опубликовал ролик, на котором он за рулем своего черного Mercedes-Benz выполняет дрифт на крыше одного из выставочных комплексов в Москве.

«Всесезонка сказка, крыша Крокус ЭКСПО уапще песня», — писал он в своем инстаграме в качестве к аннотации к видео. Ролик тогда собрал 3,4 млн просмотров.

Однако наибольшее внимание общественности привлекли охранники артиста после того, как очевидцы сняли нарушающих ПДД водителей черных внедорожников Mercedes-Benz Gelandewagen 13 августа 2017 года.

На записи было видно, как два автомобиля, преодолевая высокие бордюры, нагло переезжали через тротуары на территории московского аэропорта Шереметьево. Такой маневр водители совершили, вероятно, чтобы побыстрее подъехать ко входу в терминал.

За происходящим в недоумении наблюдали несколько стоявших рядом посетителей воздушной гавани. Автор ролика написал, что Тимати «нормально так двигается» и что скоро сюжет окажется во всех новостях. На вопрос, как он определил, что транспортные средства принадлежат именно певцу, автор ответил, что сделал это по номерным знакам. Сами номера на кадрах видны очень хорошо: на одном внедорожнике был установлен госномер М344МР, а на втором — М122МР.

В комментариях многие пользователи негативно высказались о поступке водителей внедорожников, а также подтвердили, что запечатленные на видео автомобили принадлежат отечественному рэперу. «Реально. Это его тачки. Видел их. Припаркованные были на дорожке для великов. Но там была охрана. Сам он приехал на ролсе! — писал один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Позже в полиции Москвы сообщили, что водителей иномарок приговорили к административной ответственности за езду по тротуарам в аэропорту Шереметьево.

«По результатам проведенной проверки водители транспортных средств привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП России «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения» и ч. 3 ст. 12.19 КоАП России «Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе» с назначением наказания в виде штрафа», — сообщала глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Примечательно, что всего лишь спустя два дня после инцидента в Шереметьеве охранников российского исполнителя Тимати в очередной раз поймали на нарушении ПДД.

Фотографию, на которой запечатлены два черных внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen, припаркованные в нарушение ПДД, опубликовал один из пользователей инстаграма.

majorka_777_/instagram.com

На снимке видно, что автомобили с госномерами М344МР и М122МР припаркованы на велодорожке рядом с пешеходным переходом в центре Москвы. Штраф за подобное нарушение ПДД в Москве составляет 3 тыс. руб., однако в этот раз новостей о штрафах водителям не последовало.

Охранники Тимати оказывались в центре другого громкого скандала — после нападения на водителя-инвалида Константина Кольбуса. Как рассказывал сам автомобилист, в конце мая 2017 года во время поездки по Садовому кольцу в районе Театра сатиры с его BMW поравнялись два черных Gelandewagen. Внедорожники попытались подрезать и вытеснить иномарку из полосы, однако Кольбус отказался уступать им дорогу. Водители внедорожников сначала покрыли автомобилиста нецензурной бранью во время остановки на светофоре, а затем и вовсе заблокировали ему проезд в районе Брестской улицы. По словам пострадавшего, из Gelandewagen вышли два человека с оружием на поясе и попытались вызвать мужчину на «разговор».

Тот отказался, тогда один из них, как утверждает Кольбус, ногой сломал зеркало на его BMW, а затем одним ударом руки выбил боковое зеркало со стороны водителя.

После этого нападавшие вернулись в автомобили, а пострадавший выбежал из своей машины, сфотографировал их и даже якобы сумел оторвать у одного из внедорожников номерной знак.