В США задержали пару, торговавшую секретами об атомных подлодках

В США задержана семейная пара — военный инженер и его супруга — которые пытались продать за рубеж секретные данные об американских атомных субмаринах. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.

Уточняется, что Джонатан и Диана Тэббе из штата Мэриленд на протяжении года передавали секретные документы агенту ФБР, который выдавал себя за представителя иностранного правительства. Против пары выдвинуты обвинения в шпионаже, преступном сговоре и предполагаемом нарушении закона об атомной энергии.

«1 апреля 2020 года Джонатан Тэббе отправил посылку иностранному правительству, указав обратный адрес в Питтсбурге, штат Пенсильвания, с образцом ограниченных данных и инструкциями по установлению тайных отношений для покупки дополнительных секретных данных», — говорится в сообщении. Письмо было перехвачено ФБР, после чего за инженером и его супругой установили слежку.

Также сообщается, что при одной из передач данных Джонатан Тэббе с помощью жены спрятал половину сэндвича с арахисовым маслом, в который поместил SD-карточку с секретными данными.

Джонатан Тэббе - сотрудник военно-морского ведомства, он работал инженером-ядерщиком по разработке атомных установок для ВМС США. Прежде он прошел тщательную проверку службами национальной безопасности через Министерство обороны США, что дало ему доступ к закрытым данным. Мужчина имел доступ к информации о морских ядерных силовых установках, включая информацию, касающуюся секретных элементов конструкции военного назначения, рабочих параметров и рабочих характеристик реакторов для военных кораблей с ядерными двигателями.

Ранее в Швеции мужчину приговорили к трем годам приговорили за якобы шпионаж в пользу России.