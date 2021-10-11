Украина получила первую партию доппомощи от США

Власти Украины рассказали о получении первой партии дополнительной помощи от США для обеспечения безопасности страны. Как пишут «Известия», об этом сообщили в украинском министерстве обороны.

В сообщении военного ведомства говорится, что кроме ранее согласованного объема в $250 млн, Киев получит медицинское оборудование, высокоточное вооружение, средства радиолокационного наблюдения и необходимые боеприпасы еще на $60 млн.

Почти 90 тонн груза доставил сегодня Boeing 747 частной американской компании Kalitta Air, подрядчика Минобороны США, в Киев, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель». По данным канала, всего с 2014 года Украина получила от США более $2 млрд.

Ранее Украина заручилась поддержкой США в расследовании покушения на помощника Зеленского. 22 сентября стало известно, что на советника Зеленского Сергея Шефира совершили покушение. В результате нападения был ранен водитель, сам советник президента не пострадал.