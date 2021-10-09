Прокуратура начала проверку после видео с избиением в воинской части в Хабаровском крае

Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после распространения в сети видео, на котором несколько человек, предположительно, в военной форме избивают юношу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

«По поручению главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и условия, которые к этому привели. Также будет дана оценка соблюдению норм российского законодательства о воинской обязанности и военной службе. И будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что после гибели двух срочников в воинской части на Урале возбудили уголовное дело.