Столкнувшаяся с неизвестным объектом подлодка США прибыла на остров Гуам

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut, которая столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе, прибыла на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя американских ВМС.

Уточняется, что у субмарины повреждена передняя часть корпуса. По факту произошедшего будет проведено расследование.

По данным экспертов, столкновение могло произойти из-за плохой акустики. Экипаж мог не заметить объект из-за шума течений или возможных шумов от многочисленных судов на водной поверхности.

Днем ранее стало известно, что американская атомная подводная лодка столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным предметом 2 октября. В результате 11 членов экипажа получили ранения легкой и средней тяжести. Официальный представитель Тихоокеанского флота США, капитан Билл Клинтон заявил, что ядерная двигательная установка и помещения USS Connecticut не пострадали и остаются полностью работоспособными.