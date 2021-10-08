Власти Техаса обвинили наркокартель в насмешках над Нацгвардией США

Власти Техаса заявили, что члены мексиканского картеля издеваются над солдатами Нацгвардии США, которые размещены на границе, что является беспрецедентным актом агрессии. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на представителя Департамента общественной безопасности этого американского штата лейтенанта Кристофера Оливареса.

По его словам, инцидент с участием членов картеля произошел на прошлой неделе.

Как рассказал Оливарес, группа людей занимаются перевозкой граждан и контрабандой оружия через границу.

«Они пересекают реку в США и контрабандой переправляют людей, после чего возвращаются в Мексику», — сказал он.

Он указал, что затем злоумышленники забирают обратно свое оружие, которое они перед отправкой людей оставляют на мексиканской территории. Речь идет о штурмовых винтовках и автоматах АК-47.

«Они останавливаются посреди реки, а затем размахивают своим оружием и насмехаются над бойцами Нацгвардии, которые находятся на американской стороне», — сказал Оливарес.

Как заявил порталу Брэндон Джадд, президент Национального совета пограничной службы, мексиканские картели получают свыше $400 млн от контрабанды людей через границу.

Международная граница — это середина реки.